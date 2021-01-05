الشرطة النمساوية تضبط 3 متهمين جددًا فى أحداث شغب رأس السنة

ألقت الشرطة النمساوية الثلاثاء القبض على ثلاثة من الشباب السوريين من المتهمين الجدد في أعمال الشغب التي وقعت ليلة رأس السنة الجديدة ليضافوا إلى تسعة شباب آخرين تم القبض عليهم فى موقع الحادث فور وقوع أعمال الشغب.وقالت مصادر فى الشرطة النمساوية- في تصريحات إعلامية- إن الشرطة مازالت تبحث عن نحو 30 من مثيري شغب قاموا بتدمير واجهات محال وهاجموا الشرطة بالعبوات النارية وقد تم حتى الآن اعتقال ما مجموعه 12 من المشتبه بهم وإجراء التحقيقات معهم.وأضافت المصادر أنه عندما تدخلت الشرطة هوجموا من هؤلاء المتهمين وكان للألعاب النارية التي استخدمت ضد ضباط الشرطة قوة تفجيرية هائلة وقد استغلوا صناديق القمامة فى إحداث تفجيرات هائلة.