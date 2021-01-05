فض 5 تجمعات للأفراح وتحرير محاضر لـ305 مواطنين بالمنيا

فض 5 تجمعات للأفراح وتحرير محاضر لـ305 مواطنين بالمنيا
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:35 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أعلنت محافظة المنيا عن أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن التسع بالتنسيق مع مديرية الأمن، واصلت جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونجحت في فض 5 تجمعات للأفراح، وتحرير محاضر لـ305 مواطنين خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن أسفرت في يومها الثاني، عن تحرير محاضر لـ305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض 5 تجمعات لإقامة الأفراح، بمراكز بنى مزار، ومطاي، والمنيا، ومنع الباعة من التجمع لإقامة سويقة الإثنين، الأكثر ازدحامًا وتكدسًا بالمواطنين ببنى مزار، كما تم غلق 6 مقاه لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وتم التحفظ على 46 (شيشة)، بمركزي المنيا، وبنى مزار.
وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ من أول أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن أسفرت في يومها الثاني، عن تحرير محاضر لـ305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض 5 تجمعات لإقامة الأفراح، بمراكز بنى مزار، ومطاي، والمنيا، ومنع الباعة من التجمع لإقامة سويقة الإثنين، الأكثر ازدحامًا وتكدسًا بالمواطنين ببنى مزار، كما تم غلق 6 مقاه لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وتم التحفظ على 46 (شيشة)، بمركزي المنيا، وبنى مزار.
وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ من أول أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.