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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض 5 تجمعات للأفراح وتحرير محاضر لـ305 مواطنين بالمنيا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 04:35 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أعلنت محافظة المنيا عن أن الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن التسع بالتنسيق مع مديرية الأمن، واصلت جهودها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ونجحت في فض 5 تجمعات للأفراح، وتحرير محاضر لـ305 مواطنين خالفوا تعليمات ارتداء الكمامة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جهود الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية، للمراكز والمدن أسفرت في يومها الثاني، عن تحرير محاضر لـ305 أشخاص مخالفين لعدم ارتداء الكمامة، داخل وسائل النقل العام والجماعي وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم، كما تم فض 5 تجمعات لإقامة الأفراح، بمراكز بنى مزار، ومطاي، والمنيا، ومنع الباعة من التجمع لإقامة سويقة الإثنين، الأكثر ازدحامًا وتكدسًا بالمواطنين ببنى مزار، كما تم غلق 6 مقاه لمخالفتها الإجراءات الاحترازية المقررة، وتخطي السعة الاستيعابية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين بها، وتم التحفظ على 46 (شيشة)، بمركزي المنيا، وبنى مزار.

وأكد المحافظ، أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمراكز المحافظة، تتابع التزام المواطنين فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وبتعليمات من وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ من أول أمس الأحد، تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، حيث سيتم تحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، وفى حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

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