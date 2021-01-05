فرنسا تعلن استعدادها للتفاوض مع الجماعات المسلحة فى مالى

أكدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها للتفاوض مع جماعات مسلحة في مالي مستثنية القاعدة وداعش.وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، عن استعداد باريس للتفاوض مع جماعات مسلحة في مالي مستثنية "القاعدة" و"داعش"، عقب قتل 5 من جنودها في المنطقة الأسبوع الماضي.وقالت "بارلي" التي استبعدت التفاوض مع جماعات إرهابية مثل القاعدة وتنظيم داعش، التي تقتل بشكل عشوائي وأيديها ملطخة بالدماء، "نعم، لا تزال الأوضاع الأمنية في الساحل صعبة، الإرهابيون يستخدمون سلاح الجبناء ومن دون تمييز، لكن الأشخاص الذين ألقوا أسلحتهم الذين لا يتصرفون بموجب عقيدة متطرفة وإجرامية".وتابعت: "ممكن التفاوض معهم وهم مدعوون بحسبها، للانضمام إلى اتفاقات الجزائر للسلام في المنطقة الموقعة سنة 2015".