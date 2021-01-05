عبد الرحيم أحمد ينتهي من كتابة «أبطال من كرتون»

عبد الرحيم أحمد ينتهي من كتابة «أبطال من كرتون»
الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:02 م
دعاء عبد المقصودطباعة
انتهى السيناريست عبد الرحيم أحمد من كتابه مسلسل الرسوم المتحركة "أبطال من كرتون"، ويتميز العمل بطابع خليجي ونكهة مصرية من وجهة نظر شبابية، ويضم عدد من الفنانين والوجوه الشابة.
وبدأ الإنتاج التنفيذي لمسلسل "أبطال من كرتون" مع بداية العام الجديد الجاري، حيث يجري تسجيل وإنتاج الثلاث حلقات الأولى خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
وتدور أحداث مسلسل "أبطال من كارتون" حول الشاب الموهوب "رنّان" الذي يعيش في عزلة عن المجتمع واندماجه في أبحاثه داخل معمل الإختراعات الخاص به، ليزداد طموحه لاكتشاف عالم جديد يعيش بيننا ويتحكم في حياتنا اليومية، ويحاول أصدقاؤه وعائلته أن يجعلوه يندمج في حياته الدراسية، ولكنه ينتقل في رحلة ما بين الواقع والخيال ليثبت للمجتمع من حوله أهمية أفكاره من خلال تقديم حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة.
ومن جهة أخرى، يقف السيناريست عبد الرحيم أحمد على تحضيرات عمل سينمائي جديد يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.
وبدأ الإنتاج التنفيذي لمسلسل "أبطال من كرتون" مع بداية العام الجديد الجاري، حيث يجري تسجيل وإنتاج الثلاث حلقات الأولى خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
وتدور أحداث مسلسل "أبطال من كارتون" حول الشاب الموهوب "رنّان" الذي يعيش في عزلة عن المجتمع واندماجه في أبحاثه داخل معمل الإختراعات الخاص به، ليزداد طموحه لاكتشاف عالم جديد يعيش بيننا ويتحكم في حياتنا اليومية، ويحاول أصدقاؤه وعائلته أن يجعلوه يندمج في حياته الدراسية، ولكنه ينتقل في رحلة ما بين الواقع والخيال ليثبت للمجتمع من حوله أهمية أفكاره من خلال تقديم حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة.
ومن جهة أخرى، يقف السيناريست عبد الرحيم أحمد على تحضيرات عمل سينمائي جديد يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.