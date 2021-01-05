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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبد الرحيم أحمد ينتهي من كتابة «أبطال من كرتون»

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 02:02 م
عبد الرحيم أحمد
عبد الرحيم أحمد
دعاء عبد المقصود
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انتهى السيناريست عبد الرحيم أحمد من كتابه مسلسل الرسوم المتحركة "أبطال من كرتون"، ويتميز العمل بطابع خليجي ونكهة مصرية من وجهة نظر شبابية، ويضم عدد من الفنانين والوجوه الشابة.

وبدأ الإنتاج التنفيذي لمسلسل "أبطال من كرتون" مع بداية العام الجديد الجاري، حيث يجري تسجيل وإنتاج الثلاث حلقات الأولى خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وتدور أحداث مسلسل "أبطال من كارتون" حول الشاب الموهوب "رنّان" الذي يعيش في عزلة عن المجتمع واندماجه في أبحاثه داخل معمل الإختراعات الخاص به، ليزداد طموحه لاكتشاف عالم جديد يعيش بيننا ويتحكم في حياتنا اليومية، ويحاول أصدقاؤه وعائلته أن يجعلوه يندمج في حياته الدراسية، ولكنه ينتقل في رحلة ما بين الواقع والخيال ليثبت للمجتمع من حوله أهمية أفكاره من خلال تقديم حلول للمشاكل المجتمعية المختلفة.

ومن جهة أخرى، يقف السيناريست عبد الرحيم أحمد على تحضيرات عمل سينمائي جديد يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

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