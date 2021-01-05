رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين ينفي تشكيل لجنة لنقابة شمال الجيزة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:18 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
طباعة
نفى رجائي عطية، نقيب المحامين، الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بشأن تسكيل النقابة العامة لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها.

وقال عطية، في بيان: "غير صحيح المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها، وما سبق طرحه مجرد فكرة عرضها عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس لترتيب آلية تكون همزة وصل بين كافة المحامين وبين النقابة العامة لتيسير ما قد يعترض البعض في الانتخابات من عقبات أو مشاكل، وابتغاء التيسير في إطار المساواة بين جميع المرشحين".

وأكد نقيب المحامين أن هذه الفكرة لم تخرج بتاتًا إلى حيز التطبيق، مطمئنا جميع الأطراف أنه لن يتم تشكيل لجان للنقابات الفرعية، وأن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة إيقاف مدير مستشفى استغاث من نقص الأكسجين

السعودية وقطر تتفقان على فتح المجال الجوي والحدود البرية والبحرية

وزيرة الصحة: 1277 إصابة بفيروس كورونا اليوم

«شكري» يصل السعودية للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي

الصور

image description

للتأكد من توافرها.. محافظ أسيوط يتفقد مخزن الأدوية بالمحافظة

image description

«مياه أسيوط» تفتتح مركز خدمة العملاء السابع على مستوى المحافظة

image description

تنفيذ مجمع خدمات مركزية بجامعة أسيوط

image description

بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف المطيعة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير حديقة بنت الشاطئ

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة إقالة وزير التربية والتعليم 2021

وزير الخارجية يتوجه للسعودية لحضور القمة الخليجية الـ41

وزيرة الصحة تستعرض جهود مواجهة كورونا وآليات العزل المنزلى للمصابين

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

الإمارات تطبق إجراءات جديدة للتصدي لكورونا

السعودية تتيح التسجيل «أون لاين» للحصول على لقاح «كوورنا»

طرق تفادي العدوى بكورونا من شخص مصاب في المنزل

تقرير: الأشهر الـ10 الأخيرة تمحو 21 عامًا من تطور السفر الجوى

أيام زمان

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

«أم كلثوم حاربتنى».. اعترافات نور الهدى عن معاركها مع فنانات مصر

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحسينية.. لندن أم واشنطن؟!
لواء.حمدى البطران
حكامنا المصريون
القس. رفعت فكرى
فى ذكرى رحيل سمير سيف
لواء. محسن الفحام
الإرهاب المتحور
المزيد

الثقافة

«كقطة تعبر الطريق».. رواية لحاتم حافظ عن «المصرية اللبنانية»

«‎أبوكب»: الكاريكاتير فى مواجهة الإعلام المعادي.. أولى فعاليات 2021

كتاب جديد يرصد قصص مرضى غيروا حياة أطباءهم للأبد

«وقفية الخط العربي» مشروع جديد لمؤسسة «القلم»