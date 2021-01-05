نقيب المحامين ينفي تشكيل لجنة لنقابة شمال الجيزة

نفى رجائي عطية، نقيب المحامين، الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية بشأن تسكيل النقابة العامة لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها.وقال عطية، في بيان: "غير صحيح المتداول على بعض المواقع أن النقابة العامة شكلت لجنة لنقابة شمال الجيزة أو لجانًا لغيرها، وما سبق طرحه مجرد فكرة عرضها عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس لترتيب آلية تكون همزة وصل بين كافة المحامين وبين النقابة العامة لتيسير ما قد يعترض البعض في الانتخابات من عقبات أو مشاكل، وابتغاء التيسير في إطار المساواة بين جميع المرشحين".وأكد نقيب المحامين أن هذه الفكرة لم تخرج بتاتًا إلى حيز التطبيق، مطمئنا جميع الأطراف أنه لن يتم تشكيل لجان للنقابات الفرعية، وأن النقابة العامة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.