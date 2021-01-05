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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:01 م
القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
مونيكا جرجس
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يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم الثلاثاء، احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلادِ المجيد، بكنيسة قصر الدوبارة.

ويقتصر الاحتفال على حضور مندوب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي؛ نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وبحسب برنامج الطائفة الإنجيلية لعيد الميلاد المجيد، فإنه يبدأ الاحتفال في السادسة والنصف مساء اليوم.

وتنشر الدستور جدول احتفال الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد:-

٧:٠٠- ٧:٠٣ صلاة افتتاحية

٧:٠٣ - ٧:٠٨ ترنيمة جمهورية.

٧:٠٨- ٧:١١ قراءة كتابية

٧:١١- ٧:٤٥ ترانيم كنتاتا

٧:٤٥ - ٧:٥٠ صلاة
٧:٥٠- ٨:٠٠ كلمة القس سامح موريس راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

٨:٠٠-٨:٢٥ كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، د.ق أندريه زكي.

٨:٢٥-٨:٣٠ ترنيمة ختامية.

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح.

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