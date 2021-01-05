قسطرة علاجية لمريضين يعانيان نزيفا بالمخ بمستشفى جامعة قناة السويس

نجحت مستشفى جامعة قناة السويس، من خلال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، في عمل قسطرة علاجية لمريضين يعانيان من نزيف بالمخ وبالمجان، في سابقة تعد الأولى لقسم المخ والأعصاب بالمستشفى.من جانبها صرحت مروة عرابي استشاري المخ والأعصاب والقسطرة المخية ومدير وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة قناة السويس، أنه استمرارا لنجاحات وحدة السكتة الدماغية والقسطرة المخية، قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد البسيوني أستاذ المخ والقسطرة المخية بجامعة عين شمس والمشرف علي القسطرة المخية بجامعة قناة السويس وبمشاركتها بعمل قسطرة علاجية لمريضين يعانون من نزيف تحت الام العنكبوتية نتيجة انفجار لتمدد شرياني بالمخ، وذلك عن طريق القسطرة العلاجية لغلق التمدد الشرياني عن طريق ملفات حلزونية، دون الحاجة للتدخل الجراحي وبالمجان.لافتة إلى دور كل من الدكتور أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس والدكتور أسامة عنتر عميد كلية طب القناة والدكتور عادل حسن المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة قناة السويس، في تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمليتين الدقيقتين.كما أكدت الدكتورة مروة عرابي علي خروج المرضي في نفس يوم اجراء العملية بكامل صحتهم وعافيتهم.وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.وأضافت الوزارة أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحه أنها تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعلنت عن الانتهاء من إجراء 453 ألف و845 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإنها، قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى نهاية ديسمبر 2020.