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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 5-1-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 05:47 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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تباينت أسعار الدرهم الإماراتي، في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 5-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

ويقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة الإماراتية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، استقرسعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 5-1-2021


البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر


كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الافريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الافريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.
تباينت أسعار الدرهم الإماراتي، في مستهل التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 5-1-2021، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري.

ويقدم لكم موقع «الدستور»، في تقريره اليوم متوسط سعر العملة الإماراتية الذي بلغ اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، استقرسعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الثلاثاء 5-1-2021

البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك عوده

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الإئتماني الأمريكي.

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