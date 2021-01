مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات الثلاثاء 5-1-2021

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء

مواعيد الصلاة اليوم في مصر

يبحث الكثير من المصريين وغير المصريين (المغتربين) عن مواقيت الصلاة، حرصا منهم عن اقاهمه الصلاوات في اوقاتها حيث يأمر الدين الاسلامي باحترام اوقات الصلاه في السعي المباشر عقب سماع الاذان مباشرة وبذلك يحصد المسلم رضا رب العالمين في تلبي نداء الله له في الحال.وننشر لكم توقيتات الصلاه الخمس بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة(الفجْر 5:19 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:00 PM - العَصر 2:50 PM - المَغرب 5:09 PM - العِشاء 6:31 PM).الإسكندرية (الفجْر 5:26 AM - الشروق 7:00 AM - الظُّهْر 12:06 PM - العَصر 2:53 PM - المَغرب 5:12 PM - العِشاء 6:36 PM).الفيوم (الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:02 PM - العَصر 2:54 PM - المَغرب 5:13 PM - العِشاء 6:35 PM).الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:56 AM - العَصر 2:45 PM - المَغرب 5:04 PM - العِشاء 6:27 PM).بورسعيد (الفجْر 5:17 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:56 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:02 PM - العِشاء 6:26 PM).الأقصر (الفجْر 5:08 AM - الشروق 6:37 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:53 PM - المَغرب 5:13 PM - العِشاء 6:32 PM).مرسى مطروح ( الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:17 PM - العَصر 3:04 PM - المَغرب 5:22 PM - العِشاء 6:46 PM).العريش (صلاة الفجْر 5:11 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:50 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:20 PM).شرم الشيخ (الفجْر 5:05 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:48 AM - العَصر 2:43 PM - المَغرب 5:02 PM - العِشاء 6:23 PM).دمنهور (الفجْر 5:24 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:04 PM - العَصر 2:51 PM - المَغرب 5:10 PM - العِشاء 6:34 PM - ).الغردقة (الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:35 AM -الظُّهْر 11:50 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:05 PM - العِشاء 6:25 PM).