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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواقيت الصلاة اليوم فى القاهرة والإسكندرية والمحافظات الثلاثاء 5-1-2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:51 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
الدستور
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يبحث الكثير من المصريين وغير المصريين (المغتربين) عن مواقيت الصلاة، حرصا منهم عن اقاهمه الصلاوات في اوقاتها حيث يأمر الدين الاسلامي باحترام اوقات الصلاه في السعي المباشر عقب سماع الاذان مباشرة وبذلك يحصد المسلم رضا رب العالمين في تلبي نداء الله له في الحال.

وننشر لكم توقيتات الصلاه الخمس بناءً على نشرة دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة في القاهرة والجيزة
(الفجْر 5:19 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:00 PM - العَصر 2:50 PM - المَغرب 5:09 PM - العِشاء 6:31 PM).

الإسكندرية (الفجْر 5:26 AM - الشروق 7:00 AM - الظُّهْر 12:06 PM - العَصر 2:53 PM - المَغرب 5:12 PM - العِشاء 6:36 PM).

الفيوم (الفجْر 5:20 AM - الشروق 6:52 AM - الظُّهْر 12:02 PM - العَصر 2:54 PM - المَغرب 5:13 PM - العِشاء 6:35 PM).

الإسماعيلية (الفجْر 5:16 AM - الشروق 6:49 AM - الظُّهْر 11:56 AM - العَصر 2:45 PM - المَغرب 5:04 PM - العِشاء 6:27 PM).

بورسعيد (الفجْر 5:17 AM - الشروق 6:50 AM - الظُّهْر 11:56 AM - العَصر 2:44 PM - المَغرب 5:02 PM - العِشاء 6:26 PM).

مواعيد الصلاة اليوم في مصر

الأقصر (الفجْر 5:08 AM - الشروق 6:37 AM - الظُّهْر 11:55 AM - العَصر 2:53 PM - المَغرب 5:13 PM - العِشاء 6:32 PM).

مرسى مطروح ( الفجْر 5:37 AM - الشروق 7:11 AM - الظُّهْر 12:17 PM - العَصر 3:04 PM - المَغرب 5:22 PM - العِشاء 6:46 PM).

العريش (صلاة الفجْر 5:11 AM - الشروق 6:44 AM - الظُّهْر 11:50 AM - العَصر 2:38 PM - المَغرب 4:57 PM - العِشاء 6:20 PM).

شرم الشيخ (الفجْر 5:05 AM - الشروق 6:35 AM - الظُّهْر 11:48 AM - العَصر 2:43 PM - المَغرب 5:02 PM - العِشاء 6:23 PM).

دمنهور (الفجْر 5:24 AM - الشروق 6:57 AM - الظُّهْر 12:04 PM - العَصر 2:51 PM - المَغرب 5:10 PM - العِشاء 6:34 PM - ).

الغردقة (الفجْر 5:06 AM - الشروق 6:35 AM -الظُّهْر 11:50 AM - العَصر 2:46 PM - المَغرب 5:05 PM - العِشاء 6:25 PM).

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