صحيفة سعودية: ترحيب شعبي بعودة وحدة الصف الخليجي

قالت صحيفة سعودية، اليوم الاثنين، إن الشارع الخليجي ساده احتفال كبير بين المواطنين بعد إعلان التوصل إلى اتفاق فتح الأجواء البرية والجوية بين المملكة وقطر بدءًا من اليوم.وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية في تقرير لها اليوم، أن فرحة كبيرة سادت بين الشعب الخليجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترحيبا بعودة توحيد الصف الخليجي، وقرار المملكة فتح الحدود مع قطر، وتعزيز تماسك ولحمة كيان مجلس التعاون.وأعلنت الكويت في وقت سابق اليوم التوصُّل إلى اتفاق، يتم بموجبه فتح الأجواء بين السعودية وقطر بدءًا من مساء اليوم، فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن القمة الخليجية غدا ستكون جامعة لمجلس التعاون وتدعم تماسكه ووحدته.وكان الديوان الأميري القطري أعلن عن حضور تميم بن حمد أمير قطر القمة الخليجية غدا والتي سيحضرها الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي.