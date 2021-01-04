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حوادث

حبس موظف اغتصب طالبة طب في شقته بالهرم

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:21 م
جريدة الدستور
ندى حمدي
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على طالبة بكلية طب عقب استدراجها بإعلان جليسة أطفال في منطقة الهرم.

واعترف المتهم "ه. م" في العقد الثالث من العمر أنه تزوج منذ عدة سنوات وأنجب ولدين، وفي الأونة الأخيرة نشبت خلافات بينه وبين زوجته وانفصلت عنه وتركت له الأطفال، وقبل الواقعة بعدة أيام شاهد الإعلان الذي وضعته المجني عليها "ه"، طالبة بكلية طب أسنان على فيسبوك تطلب فيه العمل كجليسة أطفال، بشرط الإقامة لدى أصحاب العمل.

واتصل بها هاتفيا واتفقا معها على أن تعمل جليسة لأطفاله في منزل، بمقابل مادي، وبالفعل يوم الواقعة تقابل مع المجني عليها واصطحبها لمنزله.

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمجرد وصول المتهم لمنزله بصحبة المجني عليها، أخبرها بأن زوجته في العمل، وطلب منها أن يصطحبها لغرفة الأطفال حتى تعرف مكانها وبمجرد دخولها، أغلق باب الغرف وأخرج سلاحا ناريا -فرد خرطوش صوت- وأوهمها بأنه حقيقي وهددها بالقتل في حالة عدم خلع ملابسها.

وتبين أن المجني عليها شعرت بالخوف من تهديد المتهم فاستجابت لطلبه وبعدها تعدى عليها جنسيًا واغتصبها، وفور الانتهاء أجبرها على التوقيع على عقد زواج عرفي حتى لا تتهم باغتصابها ومن ثم تركها تغادر وأخبرت الطبيب الذي تربطه بها علاقة عاطفية وتوجها لقسم شرطة الهرم وحررا محضرا بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم.

وبسؤال المجنى عليها عن تفاصيل الواقعة، أكدت أن والديها منفصلان وأنها تعيش مع والدتها، وقد نشرت الإعلان للعمل كمربية الأطفال على موقع تواصل "فيسبوك" للإنفاق على نفسها، ولكن المتهم استغل ذلك واستدرجها واعتدى عليها جنسيا.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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