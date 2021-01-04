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الإثنين 04 يناير 2021 الموافق 20 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس ساقطتين ومقاول روجوا للدعارة «أونلاين» بمدينة نصر

الإثنين 04/يناير/2021 - 02:21 م
حبس ساقطتين
حبس ساقطتين
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأثنين، حبس مقاول وساقطتين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بممارسة الدعارة والترويج لها.

كانت النيابة كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بقيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم ضبط 3 أشخاص، صاحب شركة مقاولات، وذلك حال قيام الأول بتسهيل واستغلال السيدتين في نشاطه الآثم، وضبط بحوزته( مسدس صوت، وعدد من طلقات الصوت، هاتفان محمول يحوى أحدهما على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه الآثم".

وبمواجهة المتهم الأول وإحدى السيدتين، أقرا بقيامهما بالترويج للفتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب ومن بين ضحاياهما المتهمة الثالثة بهدف تحقيق أرباح مالية، وبمواجهة الثالثة أقرت بقيام المتهم الأول والثانية باستغلالها في الأعمال المنافية للآداب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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