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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إخلاء سبيل عمال أقاموا عزاء والدة حازم إمام

الإثنين 04/يناير/2021 - 01:08 م
عزاء والدة حازم إمام
عزاء والدة حازم إمام
ندى حمدي
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قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل عمال الفراشة القائمين على إقامة سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام بمنطقة إمبابة، بمان محل إقامتهم، بعدما تم فحصهم جنائيا والتأكد من كونهم غير مطلوبين على ذمة أي قضايا.

كان تم التحقيق مع عمال الفراشة المسؤولين عن إقامة سرادق عزاء والدة لاعب نادي الزمالك، بمنطقة إمبابة، بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفضت قوات الأمن أول أمس، عزاء والدة حازم إمام منعا لوجود تجمعات في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، فيما تلقى اللاعب واجب العزاء في وفاة والدته في السرادق المخصص لتلقي العزاء، بعدما وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض.

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