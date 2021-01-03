معهد ألماني: تطعيم 238 ألف شخص ضد فيروس كورونا

أفاد معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية وغير المعدية، بأنه تم حتى الآن، تطعيم 238 ألف شخص ضد فيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.وقال المعهد، في بيان، إن من بين الذين تم تطعيمهم 103894 من سكان دور رعاية المسنين، و107019 لأسباب مهنية، بما في ذلك العاملين في المجال الطبي ورعاية المسنين كما تم تطعيم ما مجموعه 56197 شخصًا بسبب تقدمهم في السن فوق 80 عامًا.وذكر البيان أن متوسط ​​عدد التطعيمات في ألمانيا يبلغ 287 لكل 100 ألف نسمة.