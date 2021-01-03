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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

145 وفاة و10627 إصابة جديدة بكورونا في كندا

الأحد 03/يناير/2021 - 08:14 م
كورونا في كندا
كورونا في كندا
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سجلت كندا زيادة ضخمة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في شتى أنحاء البلاد، الأحد، بلغت 10627 حالة إصابة، و145 حالة وفاة.

وارتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 600907 أشخاص، بجانب 15860 حالة وفاة منذ بدء تسجيل الأعداد في مارس الماضي.

وشهدت مقاطعة أونتاريو الرئيسية رقما قياسيا لأعداد الإصابة اليومية بلغ 2964 حالة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للحالات في المقاطعة إلى 190962 حالة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الصحة بالمقاطعة كريستين إليوت "محليا، هناك 786 حالة جديدة في تورنتو، و346 في بيل، و308 حالات في منطقة يورك، و197 في دورهام، و187 في مقاطعة وندسور إسيكس".

كما تم الإعلان عن 25 حالة وفاة إضافية، ليرتفع عدد الوفيات في المقاطعة إلى 4650 حالة وفاة.

وتشهد مقاطعة أونتاريو حالة إغلاق تام مستمرة في جنوب أونتاريو حتى 23 يناير الجاري، بينما في الشمال حتى 11 يناير الجاري لمحاولة السيطرة على تفشي الفيروس.

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