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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

غدا.. محاكمة الإرهابي محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد»

الأحد 03/يناير/2021 - 07:06 م
محمود عزت
محمود عزت
عادل عبد العال
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تستكمل الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الاثنين، محاكمة الإرهابي الإخواني محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطيه الأودن حددت جلسة اليوم الاثنين، لنظر أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، في غضون شهر ديسمبر 2018 قضت ببراءة عصام العريان ومحمد البلتاجي في إعادة محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و12 آخرين من القيادات، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وقضت المحكمة حينها بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع عبد المجيد، ورشاد محمد البيومي، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد خيرت الشاطر، ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

وبراءة سعد الكتاتني، وايمن هدهد، واسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وحسام الشحات، وانقضاء الدعوي الجنائية قبل محمد مهدي عاكف.

صدر الحكم حينها برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدي الشناوى.

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