«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي

انتهى الكاتب أحمد عبدالشافي الخبير الاستراتيجي من وضع الرتوش الأخيرة في كتابه الجديد "إدارة الأزمات"، والذى من المقرر أن يتم طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة من شهر يناير الجاري.وأكد دكتور أحمد عبدالشافي أن كتابه الجديد يناسب جميع الأعمار السنية، حيث يضع روشتة للجميع توضح كيفية التعامل مع الأزمات وطرق حلها والوصول إلى بعض الأفكار المختلفة.وأضاف أن الكتاب يتكون من أربعة فصول، ففي البداية يتحدث عن تعريف علم إدارة الأزمات والتخطيط ومواجهة الكوارث التي تخل بالطبيعة والأضرار التي تلحق بالبلاد جراء هذه الكوارث التي لم يتم مواجهتها بالشكل الصحيح.وأوضح أحمد عبدالشافي أنه بعد طرح الكتاب إلى السوق المصرية سيتم البدء أيضًا في طرح نسخ جديدة تكون باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية.وأشار إلى أن إدارة الأزمات هو علم يعتني بالأنظمة والقواعد والطرق والتعليمات التي يجب اتباعها للتعامل مع المخاطر الكبيرة في محاوله لتجنب تلك الأزمات أو تقليل التوابع الناتجة عنها وأثرها بعد التخلص منها، وتشمل أيضًا التحضير الجيد لها وطرق إعادة البناء بعد وقوع تلك الكارثة وعودة الحياة إلي طبيعتها كما كانت من قبل وتحليلًا جيدًا وإعداد تقارير دورية عن الكوارث وتطوير الآليات تحسبًا لحدوث أشياء أكبر.