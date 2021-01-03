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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

الأمن العام يضبط منفذي السطو المسلح على سيارة أعلى محور الضبعة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:57 م
الأمن العام
الأمن العام
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن العام في ضبط مرتكبى واقعة سرقة سيارة نقل بطريقة السطو المسلح أعلى محور الضبعة وإعادة السيارة بحمولتها قبل بيعها.

تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة من (سائق بإحدى شركات الإنشاءات، ومقيم بمنطقة العامرية بالإسكندرية) أنه حال توقفه بالسيارة قيادته (نقل بمقطورة "مُحملة بعدد (465 ) حامل تكييف" تابعة لجهة عمله) أعلى محور الضبعة بدائرة المركز لتعطلها فوجئ بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين بحوزة أحدهم فرد خرطوش بالإستيلاء منه على السيارة ومبلغ مالى كرهًا عنه وفروا هاربين.

بتكثيف تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده إلى أن مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (فرد خرطوش وعدد 5 طلقات لذات العيار - سلاح أبيض "كتر").. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة المضبوطة، وقرروا بإتفاقهم على سرقة إحدى السيارات كرهًا عن قائدها وتغيير معالمها لبيعها وفى سبيل تنفيذ مخططهم قام إثنين منهم بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى الطريق المُشار إليه (مستقلان دراجة نارية) وعقب مشاهدتهما للسيارة المستولى عليها قاما بتتبعها وقفز أحدهما أعلاها وقطع خرطوم الوقود مما أدى إلى تعطلها حيث كان المتهمان الآخران بإنتظارهما وقاموا بتهديد المجنى عليه بالسلاح النارى المضبوط بحوزته وإستولوا منه على السيارة بحمولتها والمبلغ المالى وفروا هاربين.

تم بإرشادهم ضبط السيارة المستولى عليها "عقب تغيير معالمها" وكذا ضبط حمولتها لدى عميلين لهما سيئى النية (تاجرى خردة "لأحدهما معلومات جنائية") تمهيدًا لبيعها

وتم ضبطهما.. واعترفا بعلمهما بكونها من متحصلات واقعة سرقة وكذا ضبط الدراجتين الناريتين المستخدمتين فى ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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