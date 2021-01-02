حبس 3 عاطلين لسرقتهم الهواتف المحمولة بالأميرية

أمرت نيابة الأميرية بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة.بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات للمقدم محمد محيي الدين رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية مفادها بأن كل من "ا ا م ع" 15 عامًا عاطل ومقيم دائرة القسم، و"ع ع ع إ" 16 عامًا عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية رقم 285 لسنة 2019م أحداث الأميرية " سرقة "، و"ك م ا م" 16 عامًا عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة بخارية "توك توك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.وبإجراء التحريات تحت إشراف العميد محمد السيد رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، تبين صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم حال استقلالهم دراجة بخارية "توك توك" قيادة الأول والمستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة وبحوزتهم 2 هاتف محمول ماركتي "ردمي، أوبو" مجهولي المصدر.وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، وأقروا بأن الهاتفين المضبوطين بحوزتهم من متحصلات واقعتي سرقة بذات الأسلوب على النحو التالي: سرقة هاتف محمول ماركة ريدمي من "ك ش ج" 21 سنة، سمكري سيارات، دائرة قسم شرطة حدائق القبة وسرقة هاتف محمول ماركة أوبو من "ا ا ع ع" 42 عامًا، عامل ومقيم دائرة القسم تحرر بشأنها المحضر جنح القسم.وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب على النحو التالي، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.