حجز شخصين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بالنهضة

أمرت نيابة السلام اليوم السبت، بحجز شخصين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لحيازتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بالنهضة.كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما على ٣٠٠ جرام من مخدر الأستروكس، و١٥٠ قطعة من مخدر الحشيش، وكمية من الأسلحة البيضاء حديثة الصنع.كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.