إصابة 20 مدنيًا فى انفجار قنبلة بريف الحسكة السورى

أصيب 20 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة جراء انفجار قنبلة وسط تجمع للمواطنين في إحدى أسواق مدينة الحسكة.وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» نقلًا عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة، بأن مجرما مطلوبا ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة، مما أدى لإصابة 20 مدنيا بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.وأكد المصدر أن فرع الأمن الجنائي في المحافظة ألقى القبض على المجرم الذي ألقى القنبلة، وهو مطلوب بموجب عدة إذاعات بحث.