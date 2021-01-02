وفاة شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات فى القاهرة

نعت مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة، اليوم السبت، وفاة السيدة ميرفت عبدالرءوف عرفات القدوة الأخت الصغرى للرئيس الراحل ياسر عرفات.وأضافت المؤسسة أن شقيقة الزعيم الراحل، رحلت عن عالمنا اليوم السبت فى القاهرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان على مصابهم الجلل.