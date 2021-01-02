رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة شقيقة الزعيم الراحل ياسر عرفات فى القاهرة

السبت 02/يناير/2021 - 04:21 م
ياسر عرفات
ياسر عرفات
مروة عنبر
طباعة
نعت مؤسسة ياسر عرفات بالقاهرة، اليوم السبت، وفاة السيدة ميرفت عبدالرءوف عرفات القدوة الأخت الصغرى للرئيس الراحل ياسر عرفات.

وأضافت المؤسسة أن شقيقة الزعيم الراحل، رحلت عن عالمنا اليوم السبت فى القاهرة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويها ومحبيها جميل الصبر والسلوان على مصابهم الجلل.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

خريطة الطقس في الـ 72 ساعة المقبلة.. تقلبات مناخية

تفاصيل اتفاقيات «البترول» مع «شل» لاقتسام الأرباح بالبحرين الأحمر والمتوسط

تفاصيل إصابة الإعلامية نجوى إبراهيم بفيروس كورونا

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

الصور

image description

محافظ أسيوط: المتابعة المستمرة لأعمال الرصف وحملات مكبرة بالمراكز

image description

حملات تفتيشية مكبرة على المطاعم والكافيهات بأسيوط

image description

استمرار حملات النظافة والتجميل بحي شرق ومركز أبوتيج بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

image description

فض سوق الخضار بدمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت فى قبر مجهول بإنجلترا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

«الهجرة»: جثمان المدرس المتوفى بالسعودية يصل القاهرة غدًا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

البابا فرنسيس يصف الراحل مارادونا بـ«الشاعر»

عازف نمساوى يعرب عن قلقه على مستقبل الموسيقى الحية

غدًا.. زخات «شهب الرباعيات» تضيء الأرض

الصين: 3.07 مليار دولار عائدات دور العرض السينمائية في 2020

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
شريف عبد المنعم
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
المزيد

الثقافة

شريف صالح: وحيد حامد فضل الاشتباك مع اللحظة بحس الصحفى الفنان

الليلة.. افتتاح معرض «ثلاثة في مرايا اللون» بجاليري ضي

«الصغيران»: إبداعات وحيد حامد لا نقدر على حصرها

ناقد مغربى ناعيا وحيد حامد: أعماله طُبعت فى ذاكرتنا