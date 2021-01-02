«التخطيط»: تأمين احتياجات أهالي سيناء من الخضر والفاكهة بـ31 مليون جنيه

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة نفذت مشروعًا لتأمين كافة احتياجات أهالي محافظة شمال سيناء من خضراوات وفاكهة من خلال إنشاء سوق للجملة لحل مشكلة السوق القديم، بتكلفة إجمالية قدرها 31 مليون جنيه.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يعد آلية جديد لتوفير السلع بأسعار مناسبة من أجل خدمة الأهالي والتجارة، لافتة إلى أنه استغرق تنفيذه خلال عام بواسطة الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة التنمية المحلية.