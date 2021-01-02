أمن الإسماعيلية يعيد حركة مرور طريق القاهرة الصحراوي

عادت حركة سير السيارات على طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي، بسبب حادث تصادم بين ميكروباص وعدد من السيارات الملاكي بطريق الإسماعيلية الصحراوي، أمام بوابة تحصيل الرسوم، بسبب الشبورة المائية، مما تسبب في إيقاف حركة الطريق قرابة ساعة.وتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، بورود إخطار من المرور يفيد بعودة حركة سير السيارات على طريق "الإسماعيلية- القاهرة" الصحراوي بعد وقوع حادث التصادم، حيث دفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين، للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقل ضباط الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، وتمكنوا من رفع حطام السيارات، وعاد الطريق للعمل في كافة حارته مجددًا.