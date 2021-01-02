تجديد حبس المتهم بدهس طفلة وإصابة أخرى بالساحل
السبت 02/يناير/2021 - 11:55 ص
حسام التمساحطباعة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم تجديد حبس سائق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة دهس طفلة وإصابة الأخرى أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الساحل.
كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، أثناء عبورها الطريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لطفلة أخرى أصيبت في نفس الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالها.
تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة في الساحل بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 بالواقعة.
كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، أثناء عبورها الطريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لطفلة أخرى أصيبت في نفس الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالها.
تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة في الساحل بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 بالواقعة.