تجديد حبس المتهم بدهس طفلة وإصابة أخرى بالساحل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم تجديد حبس سائق 15 يومًا علي ذمة التحقيقات بتهمة دهس طفلة وإصابة الأخرى أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الساحل.كانت النيابة أمرت بالتصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحادث دهس بدائرة القسم، أثناء عبورها الطريق واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لطفلة أخرى أصيبت في نفس الحادث تمهيدا للاستماع لأقوالها.تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة في الساحل بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين أنه أثناء مرور طفلتين للطريق صدمتهما سيارة ميكروباص مما أسفر عن مصرع إحداهما وإصابة الأخرى، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.وتمكن رجال مرور القاهرة من ضبط قائد السيارة، واقتياده إلى قسم شرطة الساحل، وتحرر المحضر رقم 16766 بالواقعة.