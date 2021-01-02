قيادات نسائية ترد على أرودغان بعد إهانته للمحجبات

هاجمت القيادات النسائية بحزب الشعب الجمهوري التركي، الرئيس رجب طيب أردوغان، ردًا على تصريحات استهدف خلالها زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو، وحملت بين طياتها إهانة في حق نساء تركيا، وفقا لموقع "تركيا الآن".وكان أردوغان قد هاجم زعيم المعارضة، كمال كيلتشدار أوغلو، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلًا «كما ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يقوم بإحضار عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء، لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا، هذه الأشياء ولت».وقالت المحامية وعضو مجلس الحزب، سيفجي كيليتش، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنني أدين بشدة الإهانة التي وجهها لنا، نحن النساء، رئيس حزب العدالة والتنمية، من خلال وصفي بأنني عارضة أزياء».وأضافت كيليتش «كعضو في مجلس الحزب من فرع شباب حزب الشعب، أقول مرة أخرى؛ خلال أول انتخابات ومع وصول حزب الشعب الجمهوري إلى السلطة، ستتمتع المرأة بحقوق متساوية في جميع مجالات المجتمع وسيتم ضمان السلام الاجتماعي، بغض النظر عن المعتقد أو العرق أو اللباس أو أي تمييز آخر. كلمتنا هي وعدنا».ومن جانبها، صرحت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، عبرحسابها على «تويتر»، قائلة، «أردوغان الذي أهان النساء في حزبه من خلال وصفهن بالشكل الرمزي، أهان جميع النساء، وخاصة عضوة مجلس حزبنا "سيفجي كيليتش" ومديرتنا الإقليمية ك. جيلاير، واصفًا إياهن بـ«عارضات الأزياء».وأضافت كافتانجي أوغلو «قريبًا جدًا، كل النساء اللواتي أذلهن؛ سيودعنه في الساحات».ومن جانبها، صرحت رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، عبرحسابها بــ «تويتر»، قائلة، «أردوغان الذي أهان النساء في حزبه من خلال وصفهن بالشكل الرمزي، أهان جميع النساء، وخاصة عضوة مجلس حزبنا "سيفجي كيليتش" ومديرتنا الإقليمية ك. جيلاير، واصفًا إياهن بـ"عارضات الأزياء"، قريبًا جدًا، كل النساء اللواتي أذلهن في الساحات سيودعنه».