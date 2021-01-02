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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق السجون المحلية بالولايات المتحدة لاحتواء انتشار كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 06:05 ص
إغلاق السجون المحلية
إغلاق السجون المحلية
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أعلن مسئولون أمريكيون إغلاق سجون الولايات الأمريكية المختلفة ونقل السجناء لأماكن أخرى بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا "كوفيدـ 19".

وذكر هؤلاء المسئولون، في تصريحات نشرت اليوم، أن هذا يأتي بعد أن تبين أن هناك سجونا في ولايات مختلفة من كاليفورنيا إلى ميزوري إلى بنسلفانيا شهدت إصابات مسئولين بها بالفيروس وما عادوا قادرين على العمل، وهو ما أدى لإصدار التعليمات بإغلاق بعض المنشآت الإصلاحية باعتباره السبيل الوحيد للحفاظ على تأمين السجناء وسلامتهم.

ومن جانبه قال الخبير الطبي الأمريكي لورين روبينسون إنه رغم أن اكتظاظ السجون كان خطيرا فإن نقل السجناء خطير أيضا، وقد يؤدي لمزيد من انتشار الفيروس.

يذكر أنه كان هناك أكثر من 4800 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و2100 حالة وفاة به بين السجناء وحراس السجون في مواقع مختلفة على مستوى الولايات المتحدة.

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