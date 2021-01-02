«الزراعة» في 2020.. مشروعات قومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

◄ إنتاج التقاوي محليًا

◄ الاكتفاء الذاتي من الثروة الحيوانية الداجنة

◄ الصوب الزراعية

ركزت القيادة السياسية في الأعوام السابقة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات والقطاعات، لاسيما الأمن القومي الغذائي المتمثل في القطاع الزراعي، ومن هنا كرست وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كافة جهودها في تنفيذ المشروعات القومية لتحقيق الهدف المأمول من الاكتفاء الغذائي.ومؤخرًا أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن حجم الإنفاق على البحوث والتطوير في القطاع الزراعي، خلال العامين الماضيين وصل لـ 5.5 مليارات جنيه، حيث عكفت الحكومة على توفير متطلبات الأمن الغذائي من خلال زيادة المساحة المزروعة.وفي السطور التالية تستعرض "الدستور" أبرز المشروعات القومية التي تجرى الحكومة متمثلة في وزارة الزراعة على تنفيذها من أجل تحسين جودة الإنتاج وتوفير نفقات الاستيراد.على مدار الشهور الماضية استهدفت وزارة الزراعة الاعتماد على إنتاج التقاوي محليًا، وذلك من خلال وضع خطة وتحديد برنامج الهدف منه هو الاعتماد على التقاوي الوطنية، لزراعة الخضر والفاكهة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.قُدر تكلفة برنامج إنتاج التقاوي محليًأ ما يقرب من 30 مليون جنيه، تستهدف الزراعة منه توفير النفقات لاستيراد التقاوي والبذور من الخارج، إذ أن مصر تستورد 90% من البذور بواقع 1.5 مليار دولار سنويًا، تشكل منهم تقاوي الخيار والطماطم فقط 150 مليون دولار، و140 ألف طن تقاوي بطاطس سنويًا بموجب 1.2 مليار جنيه بحسب بيانات وزارة الزراعة عام 2019.عمل قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم دون الاستيراد، وذلك من خلال إطلاق عدد من المشروعات المختلفة وتقديم الدعم لصغار التجار والمستثمرين.وقد حققت مصر مؤشرات ناجحة في هذا البرنامج، إذ وصل الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء بلغت حوالي 90%، ومن اللحوم الحمراء بلغت 60%، ومن بيض المائدة بلغت 100%، ومن الألبان وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 80 %.أما عن الثروة الحيوانية بمصر فقد بلغت عدد روؤس الماشية نحو 18 مليون و250 رأسًا منها 3.8 مليون رأس من الجاموس، و4.7 مليون رأس من الأبقار، و5.4 مليون رأس من الأغنام و4.2 مليون رأس من الماعز، وفق تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.يعد مشروع الصوب الزراعية هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ويعادل إنشاء 1300 صوبة زراعية جديدة إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ومن ناحية أخرى يهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، بالتماشي مع ترشيد استخدام مياه الري.وتستهدف مصر من مشروع إنشاء الصوب الزراعية هو زيادة معدلات التصدير من المنتجات الزراعية المصرية إلى دول الخارج، حيث أن ارتفعت نسب تصدير الخضر والفاكهة هذا العام إلى 5.4 مليون طن.تمثل الصوب الزراعية مشروعًا قوميًا ضخمًا إذ يوفر أكثر من 300 ألف فرصة عمل للشباب، فيما يهدف إلى تحسين جودة المنتج الزراعي بالتماشي مع قلة استهلاك مياه الري بنسبة 40%، وقلة الفاقد من منتجاتها بدأ المشروع على مساحة 100 ألف فدان في 7 مناطق مختلفة في إطار استصلاح الأراضي.