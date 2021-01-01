وكيل نقابة المحامين يعلن تعافيه من كورونا

أعلن المحامي عمر هريدي، وكيل مجلس نقابة المحامين، شفاءه من فيروس كورونا، بعد إصابته به الأسبوع قبل الماضي.وكان 6 من أعضاء مجلس نقابة المحامين أصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين بفيروس كورونا، وتم عزلهم لتلقي العلاج.وشملت قائمة المصابين: عمر هريدي وكيل مجلس النقابة العامة وسيد عبدالغنى أمين الصندوق والأعضاء ماجد حنا وعيسى أبوعيسى وعلي الصغير أعضاء مجلس النقابة العامة، وسبقهم أبوبكر الضوه أمين عام النقابة، وتم عزلهم مدة خمسة عشر يومًا.وكان عبدالحفيظ الروبي، عضو مجلس نقابة المحامين، نفى إصابته بفيروس كورونا المستجد، معلقا: "كورونا وباء عالمي لا شك في ذلك، لكن الأخطر منه فيروس الإشاعات ونشر الأكاذيب وإثارة البلبلة وبث المعلومات المغلوطة".