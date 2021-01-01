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رئيس التحرير التنفيذي
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محطة تل أبيب

عشرات الإصابات بالغاز إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة شرق نابلس

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:39 م
جريدة الدستور
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أُصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة (بيت دجن) الأسبوعية شرق نابلس، احتجاجًا على إقامة بؤرة استيطانية، وإحياءً للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

وفي سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن مستوطنين شنوا هجومًا، اليوم، على منطقة (خان اللبن) قرب قرية (اللبن الشرقية) جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالي تصدوا للهجوم في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة.

ويعتبر الخان أحد المعالم التاريخية الذي بني في زمن العهد العثماني في فلسطين، وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء واستيلاء من قِبل المستوطنين، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.

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