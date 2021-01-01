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حوادث

مناظرة النيابة لجثة فتاة قتلها شقيقها بالجيزة تكشف وجود جرح قطعي بالرقبة

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:56 م
جريدة الدستور
محمد عيسي
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كشفت مناظرة ومعاينة نيابة الجيزة لجثة فتاة قتلها شقيقها بالجيزة بسبب خلافات الميراث، بوجود جرح قطعي كبير بالرقبة وعدة طعنات في الصدر واليدين، وترتدي ملابسها كاملة ملقاة داخل غرفتها وآثار الدماء على ملابسها وعلى أرضية الغرفة.

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول مقتل فتاة على يد شقيقها، وأمرت بتشريح الجثمان، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها لاستكمال التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تمكنت من القبض على المتهم بقتل شقيقته، بسبب خلافات أسرية بينهما، ومعاتبته لها بسبب تأخرها في العودة للمنزل، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا يُفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على المجني عليها مصابة بعدة طعنات بأنحاء جسدها.

وكشفت تحريات رجال المباحث، أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، بالإضافة إلى معاتبته لها لتأخرها خارج المنزل، فنشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها لها عدة طعنات.

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