كوميديا سوداء في البرومو الدعائي لـ«وقفة رجالة» (فيديو)

أفرجت شركة سينرجي المنتجة لفيلم "وقفة رجالة"، عن البرومو الدعائي الأول للعمل المنتظر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عبر قناته بموقع يوتيوب.وظهر خلال البرومو قصة العمل التي تدور في إطار من الكوميديا السوداء حول 4 أصدقاء منذ الطفولة والدراسة يعودون للتجمع مرة أخرى بعد فترة طويلة من الزمن لمساندة أحد الأصدقاء الذي يمر بظروف صعبة.ويتناول العمل قصة فقدان أحد الاربع أصدقاء لأسرته حيث يقوم الثلاثه الاخرون بمساعدته للخروج من هذه الازمة من قبل السفر إلى إحدى المدن السياحية ويقررون التواجد في منطقة ساحلية لغسل أحزانهم والخروج من الجو العام السيء ويحكي كل واحد تجربته ويلاحظون تغيير التعامل والأحداث عن الوقت الذي كانوا يعيشون فيه في طفولتهم.ويشارك في بطولة فيلم «وقفة رجالة» كلا من النجوم، ماجد الكدواني، والفنان سيد رجب، والفنان بيومي فؤاد والفنانة أمينة خليل، والفنان شريف دسوقي، والفنان الشاب محمد سلام والفنانة إيمان السيد، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي.