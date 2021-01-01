برلمانية: دعم قضايا المرأة والنهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتي
الجمعة 01/يناير/2021 - 12:49 م
عائشة حسنطباعة
أكدت النائبة سلوي أبوالوفا، عضو مجلس النواب، أن لديها أجندة تشريعية قوية وضعت على رأسها دعم قضايا المرأة والنهوض بالقطاع الصحي، الذي يُعد من أهم القطاعات المؤثرة، فضلًا عن أنها شهدت إهمالًا كبيرًا منذ أكثر من 30 عامًا مضت.
وأضافت «أبوالوفا»، في بيان اليوم الجمعة: أن «برلمان 2015 ساهم في دعم المرأة، ولكن علينا العمل والسعي في برلمان 2020 لدعم المرأة أكثر بعد أن كانت مُهمشة حتي أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعطاها قدرها ومكانتها».
وأوضحت عضو البرلمان، أن دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الاول ناقش أربعة قضايا في غاية الأهمية متعلقة بقضايا المرأة المصرية، وهم قضايا صندوق دعم المرأة المصرية، تجريم الزواج العرفى للحفاظ على حقوق المرأة، ملفات المرأة المعيلة، والمرأة المطلقة، وأبناء بيت الطاعة، ورغم هذا هناك العديد من الملفات التي يجب الانتهاء منها وعلي رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي سيُنهي الكثير من الخلافات الأسرية.
ووجهت التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ورجال الجيش والشرطة والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى يمكن تخطي الوباء بسلام.
وأضافت «أبوالوفا»، في بيان اليوم الجمعة: أن «برلمان 2015 ساهم في دعم المرأة، ولكن علينا العمل والسعي في برلمان 2020 لدعم المرأة أكثر بعد أن كانت مُهمشة حتي أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعطاها قدرها ومكانتها».
وأوضحت عضو البرلمان، أن دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الاول ناقش أربعة قضايا في غاية الأهمية متعلقة بقضايا المرأة المصرية، وهم قضايا صندوق دعم المرأة المصرية، تجريم الزواج العرفى للحفاظ على حقوق المرأة، ملفات المرأة المعيلة، والمرأة المطلقة، وأبناء بيت الطاعة، ورغم هذا هناك العديد من الملفات التي يجب الانتهاء منها وعلي رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي سيُنهي الكثير من الخلافات الأسرية.
ووجهت التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ورجال الجيش والشرطة والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى يمكن تخطي الوباء بسلام.