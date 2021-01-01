برلمانية: دعم قضايا المرأة والنهوض بالقطاع الصحي على رأس أولوياتي

أكدت النائبة سلوي أبوالوفا، عضو مجلس النواب، أن لديها أجندة تشريعية قوية وضعت على رأسها دعم قضايا المرأة والنهوض بالقطاع الصحي، الذي يُعد من أهم القطاعات المؤثرة، فضلًا عن أنها شهدت إهمالًا كبيرًا منذ أكثر من 30 عامًا مضت.وأضافت «أبوالوفا»، في بيان اليوم الجمعة: أن «برلمان 2015 ساهم في دعم المرأة، ولكن علينا العمل والسعي في برلمان 2020 لدعم المرأة أكثر بعد أن كانت مُهمشة حتي أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وأعطاها قدرها ومكانتها».وأوضحت عضو البرلمان، أن دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الاول ناقش أربعة قضايا في غاية الأهمية متعلقة بقضايا المرأة المصرية، وهم قضايا صندوق دعم المرأة المصرية، تجريم الزواج العرفى للحفاظ على حقوق المرأة، ملفات المرأة المعيلة، والمرأة المطلقة، وأبناء بيت الطاعة، ورغم هذا هناك العديد من الملفات التي يجب الانتهاء منها وعلي رأسها قانون الأحوال الشخصية الذي سيُنهي الكثير من الخلافات الأسرية.ووجهت التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ورجال الجيش والشرطة والشعب المصري، بمناسبة العام الجديد، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، حتى يمكن تخطي الوباء بسلام.