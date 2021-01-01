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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:43 م
جريدة الدستور
مونيكا جرجس
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بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، تتزين استعدادًا لاستقبال إحتفالات عيد الميلاد المجيد، والذى يحل فى السابع من يناير الجاري ووداع عام 2020 واستقبال عام جديد.

فظهرت الكاتدرائية بالعباسية في ابهي صورها وتوزعت الأنوار على محيطها وداخلها.

فعلقت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أنوار عيد الميلاد على المقر البابوي، ووضعت الزينة في الساحة المحيطة به.

كما ووضعت الكاتدرائية شجرة "الكريسماس" والزينة أمام المقر البابوي، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

فيما تواصل باقي كنائس الكاتدرائية بالعباسية التزيين احتفالًا بعيد الميلاد.

ومن جهته، ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صباح أمس أولى قداسات العام الجديد بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بمشاركة عدد من شمامسة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دون حضور شعبي.

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