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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات في صفوف مرتزقة أردوغان بليبيا لتأخر الرواتب

الجمعة 01/يناير/2021 - 12:20 م
مرتزقة أردوغان
مرتزقة أردوغان
مروة عنبر
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قالت مصادر عسكرية وإعلامية ليبية، أن عشرات من المرتزقة السوريين نظموا مظاهرات داخل كلية الشرطة في طرابلس، مظاهرات احتجاجا على تأخر رواتبهم، استمرارا لحالة من التذمر والاحتجاجات بين المرتزقة الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق غير المعترف بها دوليا في طرابلس.

وأضافت المصادر وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، أن أزمة مالية وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر، موضحة أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.

وكانت تركيا قد نقلت الآلاف من المرتزقة إلى ليبيا، وأغلبهم من السوريين في ظل سياساتها المزعزعة للاستقرار في البلد الأفريقي الذي يعاني أزمة سياسية عميقة منذ سنوات.

وفى سياق متصل، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا وتكرارا، الدعوات الإقليمية والدولية لوقف تدخلاته السافرة في ليبيا، سواء بإرسال أسلحة وعتاد أو مستشارين عسكريين أتراك ومرتزقة أجانب.

وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، فى ديسمبر الماضى، أن عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا بلغ 20 ألفا، واصفة هذا الأمر بأنه انتهاك صارخ للسيادة الليبية.

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