بوسي تُهنئ جمهورها بالعام الجديد 2021 (صور)

هنأت الفنانة بوسي، جمهورها بحلول العام الجديد 2021، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».ونشرت بوسي، صورة لها معلقة عليها:«عام سعيد على الجميع».وظهرت الفنانة بوسي بإطلالة جعلت من الصعب على جمهورها معرفتها، من كواليس حفلها الغنائي احتفالًا برأس السنة، والتي أحيته منذ ساعات في جامعة مصر، ورغم أنها اختارت الفستان الأسود والمكياج الهادئ لإحياء حفلها، إلا أن ملامحها بدت مُتغيرة، لتتعرض على إثرها إلى مزاعم بالخضوع إلى عمليات التجميل.