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ارتفاع حالات آلام المفاصل والظهر 70% فى ظل انتشار كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:50 ص
حالات آلام المفاصل
حالات آلام المفاصل
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أدى الإغلاق الناجم عن انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) إلى توقف الحياة في العديد من الدول حول العالم، ومع تقييد الحركة، ترسخت ثقافة العمل من المنزل وبدأ تأثير كل هذا في الظهور على هيئة مشكلات متصاعدة من آلام الركبة والمفاصل، في حين ضاعف الشتاء من هذه المشكلات.

وأكد مركز إصابات العمود الفقري الهندي (ISIC) - الذي أنشأته الحكومة المركزية كمستشفى رعاية لمشاكل العمود الفقري - ارتفاع المرضى الذين يعانون من اضطراب المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل والمرضى حديثي الإصابة فى الركبة والرقبة، فضلا عن آلام الظهر والمفاصل وسط الوباء وذلك بنسبة 70%.

وقال الدكتور مانيندر شاه سينج، استشاري العظام في المركز إن ثقافة العمل في المنزل تسببت في جائحة أخرى، هي أمراض الركبة والمفاصل والعمود الفقري، مضيفا "منذ الإغلاق، شهدنا زيادة بنسبة 70% في عدد المرضى الذين يعانون آلام الظهر، والركبة والمفاصل.. كما تم التوصل إلى حالات خاصة بين المرضى المسنين، حيث أدت القيود المفروضة على حركتهم إلى تضخيم مشاكلهم القائمة بالفعل".

وتابع استشاري العظام في المركز: "بيئة العمل السيئة، والجلوس على أجهزة الكومبيوتر المحمولة لساعات طويلة قد تصل إلى طيلة النهار، تسبب في مشاكل في الظهر للعديد من أصحاب المهن.. وقد تصلبت مفاصلهم، وكذلك العضلات والأوتار من حولهم بسبب اتباع نمط حياة مستقر".

وأفاد الباحثون بأن هناك قواسم مشتركة ملفتة للنظر بين المرضى الصغار، حيث اشتكى العديد منهم من آلام في منطقة العمود الفقري العنقي، نشأ بسبب الإفراط في استخدام الأجهزة المحمولة والأجهزة.

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