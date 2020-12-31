عاهل البحرين يتبادل التهاني مع قادة الدول بمناسبة العام الميلادي الجديد

تبادل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، أن الملك أعرب في البرقيات عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلًا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.