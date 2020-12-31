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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عاهل البحرين يتبادل التهاني مع قادة الدول بمناسبة العام الميلادي الجديد

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:41 م
حمد بن عيسى آل خليفة
حمد بن عيسى آل خليفة
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تبادل العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، مع قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، أن الملك أعرب في البرقيات عن خالص تهانيه بهذه المناسبة وأطيب تمنياته لهم بموفور الصحة والسعادة، ولدولهم وشعوبهم الشقيقة والصديقة المزيد من التقدم والازدهار، سائلًا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وأمن وسلام ورخاء على دول وشعوب العالم كافة.

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