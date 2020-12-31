«التأديبية» تلغى مجازاة عميد الشرطة المشجع لفريق كرة القدم

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة عميد شرطة صادر ضده عام ٢٠١٩ بخصم ٧ أيام من راتبه، لاتهامه بالتردد علي ناد لتشجيع فريق كرة القدم ودعمه بتبرعات مالية وعينية، وذلك لعدم وجود دليل علي الاتهامات المنسوبة له.وقبلت المحكمة طعن العميد، وقضت في الشق الثانى من الدعوى بعدم الاختصاص بإلغاء قرار نقله إلي السويس، وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى.وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.وذكرت المحكمة المخالفات التي نسبت إلي العميد إبان شغله رتبة عقيد شرطة، والتي كانت سببا في إصدار قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه فإنها تمثلت في أنه تردد على أحد الأندية الرياضية لتشجيع فريق كرة القدم ودعمه بتبرعات مالية وعينية ولعدم اتخاذه الإجراءات التأمينية والاحترازية اللازمة في تعامله مع 4 مواطنين (محددين) من ذوي المعلومات الجنائية السابق اتهامهم في 29 قضية محددة متنوعة.وأكدت المحكمة أن المخالفات المنسوبة إلي الطاعن، استندت فقط على معلومات جاءت مرسلة خلوا من أى دليل يدعمها ويؤيد صحتها ويؤكد صحة ارتكاب الطاعن للأفعال التى وردت بها، ونفى الأشخاص التى وردت أسماؤهم بهذه المعلومات الأمنية والشهود الذين تم الاستماع إلى أقوالهم صحة حدوث الوقائع والأفعال التى تضمنتها هذه المعلومات الأمنية، الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى عدم صحة المخالفات التى نسبتها جهة الإدارة للطاعن وعدم ارتكاب الطاعن لهذه المخالفات، وبذلك فإن قرار مجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه يكون غير قائم على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونا خليقا بالإلغاء.وأشارت المحكمة إلى أنه بشأن صدور قرار نقله من الدقهلية إلي السويس بعد قرار مجازاته بخصم أجر سبعة أيام من راتبه، ولما كان قرارات النقل داخل قطاعات هيئة الشرطة ليست من قبيل الجزاءات الصريحة التي حددتها المادة (48) من قانون هيئة الشرطة.وقالت إن ارتباط قرار مجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه بقرار النقل خارج قطاع البحث الجنائي لا يصلح سندا للافتئات على قواعد وحدود الاختصاص الوظيفي لمحكمة القضاء الإداري بنظر منازعة الطعن على قرار النقل باعتبارها صاحبة الولاية العامة في نظر تلك المنازعة وفقا لحكم المادة (13) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم اختصاصها بنظر هذا الطلب وإحالته الي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.