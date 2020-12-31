رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
عالم
السودان: لا نعير اهتماما لتصريحات الخارجية الإثيوبية عن بلادنا
الخميس 31/ديسمبر/2020 - 05:44 م
عمر قمر الدين
أ ش أ
طباعة
الكلمات المفتاحية
وزير خارجية السودان
السودان
الخارجية الإثيوبية
موضوعات متعلقة
الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»
وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)
5 قرارات لـ«الأعلى للجامعات» بشأن تأجيل الامتحانات
مواعيد غلق المحلات في رأس السنة الميلادية
الصور
ورش للتعريف بفرص العمل في القطاع السياحي البحري بجامعة أسيوط
جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات
صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا
«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»
إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط
الأكثر قراءة
الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»
السيسي يوجه بأن تكون إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير
مصر: تصريحات الخارجية الإثيوبية «تجاوز سافر وتغطية لإخفاقات داخلية»
وزير التعليم: تأجيل الامتحانات لا يعني إلغاءها.. انتظروا التفاصيل (خاص)
المزيد
إنفوجراف
مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)
«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)
6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)
عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)
نجم الساعة
تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم
منوعات
بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء
للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا
بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»
تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب
المزيد
أيام زمان
حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا
«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي
حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم
«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام
المزيد
مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
أكذوبة بطولات إفريقيا
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
المزيد
الثقافة
سر العنصرية.. البحث وراء الأسباب الخفية لـ«وهم امتلاك الحقيقة المُطلقة»؟
10 أدباء ونقاد يكشفون عن أهم قراءاتهم فى عام 2020
لماذا أخفت كوكب الشرق يوم ميلادها عن العامة؟
لسحب مؤلفاته من «مكتبة تل أبيب».. روائي مصري ينذر السفير الإسرائيلي
المزيد