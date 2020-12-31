بوتين يهنئ الشعب الروسي بحلول العام الجديد

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشعب الروسي بحلول العام الجديد، مؤكدًا على أن العام المنصرم حمل عبء عدة سنوات، مشيرًا إلى أن جائحة فيروس كورونا غيرت الطريقة المعتادة للحياة والعمل والدراسة رأسًا على عقب في شتى أنحاء العالم.وقال بوتين اليوم الخميس: "يبدو أن العام المنصرم قد احتوى على عبء عدة سنوات"، "فقد كان صعبًا على كل منا، مع القلق والصعوبات المادية الكبيرة، والقلق وعلى شخص ما، وخسارة مريرة لأقارب وأحباء".وأضاف بوتين: "نعم، لقد غير فيروس خطير جديد الطريقة المعتادة للحياة والعمل والدراسة، رأسًا على عقب، وأجبر على إعادة النظر، وضبط العديد من الخطط، ستمر الصعوبات والمتاعب، وكنا دائمًا على هذا النحو والشيء الرئيسي الذي يجعلنا شاكرين وأقوياء يبقى معنا هو الحب والتفاهم والثقة والدعم، لذلك أود أن أتمنى أن تغرق مصاعب العام المنصرم بسرعة في طي النسيان.