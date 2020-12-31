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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا رافائيل: في بداية عام ميلادي جديد نرفع أعيننا إلى الله

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:37 م
الأنبا رافائيل
الأنبا رافائيل
مونيكا جرجس - جرجس صفوت
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قال الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، في بداية عام ميلادي جديد نرفع أعيننا وقلوبنا إلى إلهنا الصالح، من حيث يأتي العون.

وتابع الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نشكرك يا أبانا القدوس البار، من أجل كل ما تعمله معنا، ونحن بغير استحقاق، مضيفا ونطلب إليك يا مخلصنا القدوس، أن تتغاضى عن أخطائنا، وخطايانا، وتعدياتنا، وتقصيراتنا".

وتابع الأنبا رافائيل:" ونتوسل إلى صلاحك يا محب البشر، أن تنعم علينا ببداية مبهجة، وترافقنا في مسيرة حياتنا، تظلل علينا بجناحيك الحانية، وتحمينا من شر العالم، والخطية، والوباء، حتى تصل بنا إلى الميناء سالمين".

وتحتفل الكنائس المصرية المختلفة، اليوم الخميس، بعيد رأس السنة الميلادية، وذلك بإجراءات احترازية مشددة، وقررت ايبارشيات الكنائس الأرثوذكسية والأسقفية تعليق احتفالات رأس السنة الميلادية بالكنائس والإيبارشيات، وذلك منعًا للتجمعات والازدحام تزامنًا مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

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