اقتصار حضور عرض «الماراثون» على لجنة تحكيم «القومي للمسرح»

كشف المخرج والكاتب الصحفي جمال عبدالناصر، رئيس اللجنة الإعلامية الخاصة بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 13، عن تفاصيل حضور العروض المسرحية الخاصة بفعاليات المهرجان ومنها العرض المسرحي الماراثون، والذي يقوم ببطولته الفنان محمد خميس ويقدم على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني.وقال جمال عبدالناصر في تصريحات لـ " الدستور"، اليوم، أن العرض سيقام ليلا بشكل طبيعي في العاشرة مساءا ولكن الحضور سوف يقتصر على لجنة التحكيم فقط بدون حضور الجمهور وحتى الصحفيين، وذلك امتثالا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بتشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح جمال "عبد الناصر"، أن باقي العروض أيضا في جميع الفعاليات سواء اليوم الخميس أو حتى غدا الجمعة الأول من يناير هي خاضعة لكافة القرارات التي تنطبق على العرض المسرحي الماراثون، مشيرا إلى أن حفل الختام سوف يقام يوم السبت المقبل الثاني من يناير بحضور قليل جدا مقتصر على توزيع الجوائز فقط وإعلانها.