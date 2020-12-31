لمدة 8 ساعات.. فنانين وأبراج وحفل غنائي على «الحياة» في رأس السنة

تبدأ شبكة تليفزيون الحياة، مساء اليوم، في تمام الرابعة عصرا، تقديم وجبة ترفيهية وفنية مميزة لجمهورها احتفالا برأس السنة، في أكبر خطة برامجية للاحتفال بالعام الجديد من خلال باقة منوعة من البرامج.تبدأ الفقرة المطولة ببرنامج "4 شارع شريف" من خلال حلقة فنية مميزة تم تسجيلها مع المطرب عمر كمال، ويقدمها الإعلامي شريف مدكور، ويقدم فيها باقة من أغنياته وأغاني عدد من النجوم.ويقدم برنامج الحياة اليوم من تقديم لبنى عسل ومحمد مصطفى شردي حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة من خلال استضافة نجم الكوميديا بيومي فؤاد، وخبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد وتمتد على مدار ساعتين.وفي تمام التاسعة يقدم برنامج "لايت شو" حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة، وتقديم عرض لحصاد العام المنقضي بمشاركة الناقدة علا الشافعي والناقد محمود فوزي.وفي العاشرة تقدم الحياة مفاجأتها هذا العام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من خلال حفل النجمين نانسي عجرم وتامر حسني وتنتهي الفقرة بأكبر عرض للألعاب النارية من على كوبري تحيا مصر.