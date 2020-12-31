تحرير 6461 مخالفة مرورية بالطرق السريعة والصحراوية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة الأخيرة، بإشراف اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 6461 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و227 مخالفة السير بدون تراخيص، و13 دراجة نارية مخالفة، و26 مخالفة موقف عشوائى، و42 مخالفة شروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.