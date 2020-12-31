حبس عاطل لحيازته 75 طربة حشيش بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 75 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات متخذا دائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات القانونية تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر علي 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18،750 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وذلك حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية.وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون و200 ألف جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.