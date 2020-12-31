سقوط تاجر عملة بالسوق السواء بحجم تعاملات 205 ريال سعودى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية، بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف واستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (205,000 – مائتان وخمسة آلاف ريال سعودى).