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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

ثقافة المنيا في أزمة.. خلافات بين المسئولين أحالتهم لشرطة بني مزار

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
جريدة الدستور
جمال عاشور
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نشبت مساء أمس، أزمة بين مدير فرع ثقافة المنيا، ومديرة موقع ثقافة بني مزار التابعين للهيئة العامة لقصور الثقافة، أثناء العمل، ترتب على إثره إجرائهما محاضر لبعضهم في قسم شرطة بني مزار، وتم التحفظ عليهما، وتحويلهما إلى النيابة اليوم.

وكشف مصدر من داخل فرع ثقافة المنيا، إن الأزمة تتمثل في عدم تطبيق مدير الفرع للإجراءات الاحترازية، التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا، مما دفع مديرة الموقع على الاعتراض، ونشبت مشاداة بينهما، ترتب عليها المحاضر.

وقال المصدر إن الخلافات لم تكن حديثة الساعة بين الإثنين، وأنهما في خلاف مسبق، وصل بهما إلى ذلك الأمر.

وأضاف أن الخلاف بدأ بأن مدير الفرع، رغب في عمل نشاط مسرحي بموقع ثقافة بني مزار، إلا أن مديرة الموقع رفضت ذلك تنفيذا للتوجيهات التي وصلت إليها بمنع وجود تجمعات، تنفيذا لتعليمات مجلس الورزاء للوقاية من فيروس كورونا، ولكن مدير الفرع أصر على إقامة النشاط وقام بتجهيز المسرح بنفسه ووضع الكراسي، وعليه حصلت الأزمة.

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