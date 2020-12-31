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مصر

4.7 % زيادة في تلاميذ التعليم قبل الجامعي 2019-2020

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد التلاميذ المقيدين بمراحل التعليم قبل الجامعي إلى 25.3 مليون تلميذ خلال عام 2019-2020 مقابل 24.2 مليون تلميذ عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 4.7%من أجمالي التلاميذ.

وارتفع عدد مدارس التعليم قبل الجامعي إلى 67.5 الف مدرسة ومعهد أزهري عام 2019-2020 مقابــل 65.9 ألف مدرسة ومعهد أزهري عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 2.5 %، يعمل بها 1.18 مليون مـدرس عــام 2019-2020 مقابل 1.21 مليون مـدرس عام 2018-2019 بانخفاض بلغ نسبته 1.5% من أجمالي المدرسين.

وعن التعليم ما قبل الابتدائي بلغ عدد التلاميذ 1.6 مليون بنسبة 6.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.5مليون تلميذًا بنسبة 6.2% من إجمالي مراحل التعليم العام، 110.5 الف تلميذًا بنسبة 6.2 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2019-2020.

وجاء عدد مدارس المرحلة قبل الابتدائية 12.4 ألف مدرسة بالتربية والتعليم، 1.4 ألف معهدًا بالتعليم الأزهري للعام الدراسي 2019-2020، وبلغ عدد معلمي مرحلة ما قبل الابتدائي 62.7 الف مدرس (منهم 58.9 ألف مدرس بنسبة 5.7% من إجمالي مراحل التعليم العام، 3.8 ألف مدرس بنسبة 2.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2019-2020.

أما عن التعليم الابتدائي، بلغ عدد التلاميذ 13.8 مليون تلميذ بنسبة 54.3 % من إجمالي المراحل التعليمية عام 2019-2020، منهم 12.8 مليون تلميذ بنسبة 54.4% من إجمالي مراحل التعليم العام، 932.4 ألف تلميذ بنسبة 52.4 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري.

وقدر عدد المدارس الابتدائية 19.1 ألف مدرسة بالتربية والتعليم 3.6 ألف معهدًا بالتعليم الأزهري عام 2019-2020، يعمل بها 514.4 ألف مدرس منهم 440.6 ألف مدرس بنسبة 42.9% من إجمالي مراحل التعليم العام، 73.9 ألف مدرس بنسبة 45.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2019-2020.

ولفت جهاز الإحصاء إلى أن 0.3 % نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية عام 2019-2020 مقابل 0.4% عام 2018-2019، وبلغ معدل الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية عام 2019-2020 نحو 99.8%.

فيما بلغ عدد طلاب المرحلة الإعدادية، 5.6 مليون تلميذ بنسبة 22.2% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 5.2 مليون تلميذًا بنسبــة 22.2% من إجمالي مراحل التعليم العام،388.1 الف تلميذ بنسبة 21.8% مــن إجمالي مــراحل التعليــم الأزهري) عام 2019-2020.

وقدر عدد مدراس المرحلة الاعدادية بنحو 12.6 ألف مدرسة بالتعليم الإعدادي بالتربية والتعليم، 3.5 الف معهد بالتعليم الأزهري عام 2019-2020، يعمل بها 297.6 الف مدرس (منهم 254.8 الف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 24.8% من إجمالي مراحل التعليم العام، 42.8 ألف مدرس بنسبة 26.3% من إجمالي مراحل التعليم الأزهري عام 2019-2020.

وبلغت نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية عام 2019-2020 نحو 2.7% مقابل 3.1 % عام 2018-2019، وبلغ معدل الانتقال من المرحلة الإعدادية إلى الثانوي العام عام 2019-2020 نحو 39.2%.

أما عن المرحلة الثانوية، بلغ عدد التلاميذ المقيدين 2.2 مليون تلميذ بنسبة 8.5% من إجمالي المراحل التعليمية (منهم 1.8 مليون تلميذ بنسبة 7.7 % بالتربية والتعليم، 336.7 ألف تلميذ بنسبة 18.9 % من إجمالي مراحل التعليم الأزهري) عام 2019-2020.

وبلغ عدد المدارس الثانوية 3.9 الف مدرسة بالتربية والتعليم، 2.3 ألف معهدًا بالتعليم الأزهري عام 2019-2020، يعمل بها 148.2 ألف مدرس (منهم 106.7 ألف مدرس بالتربية والتعليم بنسبة 10.4% من إجمالي المراحل التعليمية، 41.5 ألف مدرس أزهري بنسبة 25.4% من إجمالي المراحل التعليمية بالأزهر عام 2019-2020.

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