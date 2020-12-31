بعد بدأ التلقيح.. واشنطن تسجل رقما قياسيا جديدا في وفيات كورونا

سجلت الولايات المتحدة أكثر من 3.900 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم قياسي يومي جديد للوفيات جراء الفيروس، وفق إحصائية جامعة جونز هوبكنز تعداد، اليوم الخميس.ومن جهتها، دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضمان التوزيع العادل للقاحات في ذكرى عام على بدء الجائحة.وأعلنت الجامعة، التي تتخذ بالتيمور مقرا لها، وفاة 3.927 شخصا بسبب فيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء، في حين تم تسجيل 189.671 إصابة جديدة.وبهذا تكون حصيلة الإصابات الاجمالية في الولايات المتحدة قد بلغت 19.715.899، والوفيات 341.845 منذ بدء انتشار الفيروس.وكان كبير خبراء الأمراض المعدية الأميركيين، أنتوني فاوتشي، قد حذر الأحد من أن أسوأ ما في وباء (كوفيد-19) ربما لم يحدث بعد، مع توقع ارتفاع الوفيات بمعدلات مقلقة خلال أشهر الشتاء وبعد التجمعات في الأعياد والعطلات.وبدأت البلاد حملة تلقيح ضد (كوفيد-19) تلقى خلالها الجرعات الأولى نحو 2.8 مليون شخص، لكن هذا الرقم لا يزال متأخرا عن الـ20 مليون شخص الذين تعهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب بأن تشملهم الحملة مع نهاية العام.يأتي ذلك فيما حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدول، الأربعاء، على ضمان توفير اللقاحات لكل الفئات المعرضة للخطر في كل مكان، وليس في الدول الغنية فقط، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإبلاغ الصين عن رصد أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ووجه المدير العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مناشدة لتوفير 4 مليارات دولار لشراء لقاحات (كوفيد-19) لتوزيعها في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل من خلال مبادرة "كوفاكس" للقاحات.